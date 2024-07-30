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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda trap müsabakalarında Büyük Britanya'dan Nahtan Hales altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı trap kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Bozhan Memiş  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda trap müsabakalarında Büyük Britanya'dan Nahtan Hales altın madalya kazandı

Paris

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda toplamda 48 puana ulaşan Büyük Britanyalı Nathan Hales, altın madalya kazandı.

44 puan elde eden Çinli sporcu Ying QI gümüş madalyanın sahibi olurken Guatemalalı Brol Cardenas ise bronz madalyayı kazandı.

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