Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda trap müsabakalarında Büyük Britanya'dan Nahtan Hales altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı trap kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.
Paris
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda toplamda 48 puana ulaşan Büyük Britanyalı Nathan Hales, altın madalya kazandı.
44 puan elde eden Çinli sporcu Ying QI gümüş madalyanın sahibi olurken Guatemalalı Brol Cardenas ise bronz madalyayı kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.