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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisinde, Sibel Altınkaya organizasyona veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisinde mücadele eden milli sporcu Sibel Altınkaya, ilk turda elendi.

Ercan Çakar  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisinde, Sibel Altınkaya organizasyona veda etti Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Paris

Sibel Altınkaya, South Paris Arena'da gerçekleştirilen son 64 turu maçında 61 yaşındaki Çin asıllı Lüksemburglu sporcu Ni Xia Lian ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 3-11, 7-11, 11-9, 12-10 ve 6-11'lik setler sonucunda kaybeden milli sporcu, oyunlara veda etti.

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