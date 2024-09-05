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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Para okçulukta klasik yay karışık takımda Türkiye, gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan Türkiye Klasik Yay Karışık Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Para okçulukta klasik yay karışık takımda Türkiye, gümüş madalya kazandı

Paris

Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda takım müsabakasında Türkiye, finalde İtalya'yla karşılaştı.

Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan milli takım, rakibine 6-2 yenilerek gümüş madalya aldı.

Türkiye, okçuluk branşında Paris 2024'ü birer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

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