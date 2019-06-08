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Dünyadan Spor

Para Okçulukta altın madalya

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Bahattin Hekimoğlu, Naci Yenier ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 Erkek Takımı, altın madalya kazandı.

Ömer Hakan Kibar   | 08.06.2019
Para Okçulukta altın madalya

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Hertogenbosch kentindeki organizasyonda Bahattin Hekimoğlu, Naci Yenier ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 Erkek Takımı, finalde Çin ekibini 213-212 yenerek dünya şampiyonu oldu.

W1 Erkek Takımı, 2017 yılında Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da zirvede yer almıştı.

Şampiyonada bugün ayrıca, bireysel erkekler makaralı yay kategorisinde Murat Turan ile W1'de Bahattin Hekimoğlu'nun yanı sıra, Bülent Korkmaz, Murat Turan ve Erdoğan Aygan'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı altın madalya mücadelesi verecek.


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