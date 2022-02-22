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Spor

Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda rekor kırdı

Milli okçular Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Dubai'de devam eden Para Okçuluk Dünya Şampiyonası Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisinde dünya rekorunu kırdı.

Muhammed Boztepe   | 22.02.2022
Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda rekor kırdı

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisi yarışan Öznur ve Sevgi, sıralama atışları sonucunda 1344 puanla dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

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