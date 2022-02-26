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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Dubai'de süren Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğlu'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı Rusya'yı yenerek altın madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 26.02.2022
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Ankara

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğlu'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı, Rusya'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de süren organizasyonun finalinde Yiğit Caner-Nihat ikilisi, Rus Aleksei Leonov-Denis Ten ile karşılaştı.

Oldukça çekişmeli geçen finalde Rusya'yı 137-135 yenen milli takım, dünya şampiyonluğuna ulaştı.


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