Milliler namağlup liderliğini sürdürdü
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki dördüncü maçında Malatya'da konuk ettiği Slovakya'yı 3-0 yendi.
Malatya
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki dördüncü maçında Malatya'da konuk ettiği Slovakya'yı 3-0 yendi.
Türkiye, bu sonuçla namağlup liderliğini sürdürdü.
Ay-yıldızlı ekip, CEV Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında 12 Haziran'da Belçika ile Trabzon'da karşılaşacak.