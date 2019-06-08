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Milliler namağlup liderliğini sürdürdü

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki dördüncü maçında Malatya'da konuk ettiği Slovakya'yı 3-0 yendi.

Emrah Gökmen   | 08.06.2019
Milliler namağlup liderliğini sürdürdü

Malatya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki dördüncü maçında Malatya'da konuk ettiği Slovakya'yı 3-0 yendi.

Türkiye, bu sonuçla namağlup liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekip, CEV Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında 12 Haziran'da Belçika ile Trabzon'da karşılaşacak.

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