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Spor

8. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı

Kırklareli'nin Kavaklı Belediyesince düzenlenen 8. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri, "Minik-1" boy müsabakalarıyla başladı.

Özgün Tiran   | 08.06.2019
8. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı

Kırklareli

Kavaklı Korusu'nda gerçekleştirilen organizasyon, halk oyunları ekibinin gösterisi ile start aldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte, 13 ayrı boyda 250 güreşçi mücadele edecek.

Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada, yağlı güreşin ata sporu olduğunu söyledi. Güreşlerin 8 yıldır düzenlendiğini hatırlatan Koşdemir, toplumların ancak kendi kültürlerine sahip çıktıkları müddetçe ayakta kalabildiğini ifade etti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise spora ve sporcuya önem verdiklerini belirterek, yağlı güreş geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Güreş ağası Ali Özkök de katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Organizasyonda İsmail Balaban, Ali Gürbüz ve Orhan Okulu gibi önemli isimlerin de yer aldığı 24 sporcu başpehlivanlık mücadelesi verecek.

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