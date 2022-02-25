Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz altın madalya kazandı
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Rusya'yı yenerek altın madalya kazandı.
Ankara
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