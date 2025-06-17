Özel sporcular futsal ve basketbol milli takımları, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Özel sporcular futsal ve basketbol milli takımları, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı.
Ankara
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Down Futsal Milli Takımı, İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası ilk maçında ABD'yi 12-1 mağlup etti.
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Down Basketbol Milli Takımı da şampiyonadaki ilk maçında Macaristan'ı 12-3'lük skorla mağlup etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.