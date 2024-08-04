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Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta klasik yay bireyselde Güney Koreli Woojin Kim, altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları okçuluk klasik yay bireyselde Güney Koreli Woojin Kim, altın madalyanın sahibi oldu.

Ercan Çakar  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta klasik yay bireyselde Güney Koreli Woojin Kim, altın madalya kazandı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen ve milli okçulardan Ulaş Berkim Tümer'in son 16 turu, Mete Gazoz'un da çeyrek finalde elendiği müsabakaların finalinde Woojin Kim, ABD'li Brady Ellison ile karşılaştı.

Rakibini 6-5 mağlup eden Güney Koreli sporcu, altın madalyaya ulaştı.

Bu kategoride Alman Florian Unruh'u 6-0 yenen Güney Koreli Wooseok Lee de bronz madalya aldı.

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