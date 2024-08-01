Olimpiyat Oyunları'nda futbol branşının çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbolda erkekler ve kadınlarda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Paris
Erkekler 2 Ağustos Cuma günü, kadınlar ise 3 Ağustos Cumartesi günü sahaya çıkacak.
Olimpiyat oyunlarının futbol çeyrek final programı şu şekilde:
Erkekler:
2 Ağustos Cuma
16.00 Fas-ABD (Parc des Princes)
18.00 Japonya-İspanya (Lyon)
20.00 Mısır-Paraguay (Marsilya)
22.00 Fransa-Arjantin (Bordeaux)
Kadınlar:
3 Ağustos Cumartesi
16.00 ABD-Japonya (Parc des Princes)
18.00 İspanya-Kolombiya (Lyon)
20.00 Kanada-Almanya (Marsilya)
22.00 Fransa-Brezilya (La Beaujoire)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.