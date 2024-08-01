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Olimpiyat Oyunları'nda futbol branşının çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbolda erkekler ve kadınlarda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Bozhan Memiş  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Olimpiyat Oyunları'nda futbol branşının çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Fotoğraf: Fareed Kotb/AA

Paris

Erkekler 2 Ağustos Cuma günü, kadınlar ise 3 Ağustos Cumartesi günü sahaya çıkacak.

Olimpiyat oyunlarının futbol çeyrek final programı şu şekilde:

Erkekler:

2 Ağustos Cuma

16.00 Fas-ABD (Parc des Princes)

18.00 Japonya-İspanya (Lyon)

20.00 Mısır-Paraguay (Marsilya)

22.00 Fransa-Arjantin (Bordeaux)

Kadınlar:

3 Ağustos Cumartesi

16.00 ABD-Japonya (Parc des Princes)

18.00 İspanya-Kolombiya (Lyon)

20.00 Kanada-Almanya (Marsilya)

22.00 Fransa-Brezilya (La Beaujoire)

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