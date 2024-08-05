Olimpiyat Oyunları'nda atletizm erkekler 100 metrede ABD'li Noah Lyles altın madalya elde etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metrede ABD'li Noah Lyles altın madalya kazandı.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 100 metre finalleri gerçekleştirildi.
ABD'li Noah Lyles 9.79'luk derecesiyle altın madalyaya uzanırken, Jamaikalı Kishane Thompson aynı derecenin (9.79) binde 5 saniye farkıyla gümüş, ABD'li Fred Kerley 9.81'le bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.