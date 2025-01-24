Muslera, Galatasaray tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu olmaya hazırlanıyor
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yarın Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçında görev alması halinde, sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu olacak.
İstanbul
Fernando Muslera, son olarak Atakaş Hatayspor'a karşı Süper Lig'deki 428. maçını oynayarak Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etmişti. Uruguaylı file bekçisi, Konyaspor müsabakasında oynaması halinde ise Galatasaray tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını alacak.
Süper Lig'deki ilk maçına 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasında çıkan Muslera, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği 14 sezonda toplam 534 resmi karşılaşmada oynadı.
Süper Lig'de en fazla çıkan maça çıkan yabancı oyuncu
Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu ünvanına sahip.
Uruguaylı kaleci, 428 karşılaşmayla ligde en fazla müsabakaya çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.
Tecrübeli kaleciyi Süper Lig'deki yabancı oyunculardan 392 maçla Trabzonsporlu Edin Visca ve 335 maçla eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor.
Türkiye kariyerinde 17 kupası var
Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde toplam 17 kupa kazandı.
Sarı-kırmızılı ekipte 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi, takımının 7 kez Süper Lig, 6 kez TFF Süper Kupa ve 4 kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı.
Uruguaylı file bekçisi, ayrıca Galatasaray formasıyla en çok kupa sevinci yaşayan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.
Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci
Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci ünvanına sahip.
Geçen sezon 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, 7. lig zaferini yaşayarak Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını aldı.
Söz konusu ünvan daha öncesinde Trabzonspor'un efsane kalecisi ve Türk futbolun en önemli teknik adamlarından Şenol Güneş'in elinde bulunuyordu.
Galatasaray kariyeri boyunca 5 başkan ve 9 teknik direktör gördü
Fernando Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 14 sezon boyunca toplam 5 başkan ve 9 teknik direktör gördü.
Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı dönemde Galatasaray'a transfer edilen Muslera, Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Dursun Özbek'le çalışma fırsatı buldu.
Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan Uruguaylı file bekçisi, sonrasında Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink, Igor Tudor, Domenec Torrent ve Okan Buruk'un da takımında yer aldı.
Performansı
Fernando Muslera'nın 14 sezonluk Galatasaray kariyerindeki performansı şöyle:
|Sezon
|Maç
|Yediği gol
|Maç başına yediği gol
|Kırmızı kart
|Sarı kart
|2011-2012
|39
|29
|0,74
|1
|4
|2012-2013
|44
|49
|1,11
|1
|3
|2013-2014
|39
|41
|1,05
|6
|2014-2015
|39
|50
|1,28
|4
|2015-2016
|48
|64
|1,33
|5
|2016-2017
|35
|41
|1,17
|2
|2017-2018
|38
|40
|1,05
|7
|2018-2019
|45
|46
|1,02
|2
|2019-2020
|35
|34
|0,97
|4
|2020-2021
|23
|23
|1
|2
|2021-2022
|36
|43
|1,19
|1
|5
|2022-2023
|35
|29
|0,82
|6
|2023-2024
|52
|50
|0,96
|4
|2024-2025
|26
|38
|1,46
|1
|3
|TOPLAM
|534
|577
|1,08
|4
|57
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