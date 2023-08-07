Mubadala Açık'ta kupayı Coco Gauff uzandı
ABD'li tenisçi Coco Gauff, ülkesinde düzenlenen Mubadala Açık turnuvasında kupanın sahibi oldu.
Ankara
Başkent Washington'ın ev sahipliği yaptığı Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 serisi turnuvasının tek kadınlar finalinde, Gauff ile Yunan Maria Sakkari karşılaştı.
Gauff, 1 saat 24 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek bu yıl ikinci turnuva zaferini yaşadı.
Turnuva tarihinin en genç şampiyonu unvanına ulaşan 19 yaşındaki tenisçi, WTA Turu organizasyonlarında ise dördüncü kupasını kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.