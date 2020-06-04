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Tenisin yükselen yıldızı Gauff'tan George Floyd'un öldürülmesine tepki

Kadınlar tenisinin yeni yıldızlarından biri olarak gösterilen ABD'li Coco Gauff, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

Yunus Kaymaz   | 04.06.2020
Tenisin yükselen yıldızı Gauff'tan George Floyd'un öldürülmesine tepki

İstanbul

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Delray Beach kentinde düzenlenen "Siyahilerin Hayatları Önemlidir (Black Lives Matter)" protestosuna katılan 16 yaşındaki Gauff, sessizliği tercih edenlerin zalimlerin yanında yer alacağını kaydetti.

Büyük annesinden 50 yıl sonra kendisinin de aynı şeyleri protesto etmesinin üzücü olduğunu dile getiren Gauff, "Ne olursa olsun önce birbirimizi sevmeliyiz. Harekete geçmeliyiz ve platformun küçük ya da büyük olmasına bakmadan sesimizi çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ünlü Amerikalı aktivist ve insan hakları savunucusu Martin Luther King'in "İyi insanların sessizliği, kötü insanların vahşetinden daha tehlikelidir." sözünü hatırlatan Gauff, kardeşinin, doğacak çocuklarının ve torunlarının geleceği için savaştığını söyledi.

Geçen yıl Wimbledon'da 7 grand slam şampiyonluğu bulunan Venus Williams'a karşı aldığı galibiyetle adını duyuran 15 yaşındaki Coco Gauff, bu yıl da Avustralya Açık'ın 3. turunda da son şampiyon Naomi Osaka'yı üçüncü turda elemişti.

ABD'li raket, şubat ayında Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında 49. sıraya kadar yükselmişti. Gauff böylece 2005'in ağustos ayında 15 yaşındayken ilk 50'ye giren Bulgar Sesil Karatantcheva'dan beri bunu başaran en genç kadın tenisçi olmuştu.

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