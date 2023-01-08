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ASB Classic tenis turnuvasını Gauff kazandı

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen ASB Classic tenis turnuvasını 18 yaşındaki ABD'li Coco Gauff kazandı.

Fatih Erel   | 08.01.2023
ASB Classic tenis turnuvasını Gauff kazandı

İstanbul

Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki turnuvanın yağmur nedeniyle ara verilerek tamamlanan final maçında turnuvanın bir numaralı seribaşı Gauff, ilk kez WTA finalinde mücadele eden rakibi dünya 130 numarası İspanyol Rebeka Masarova'yı 6-1, 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Dünya 7 numarası 18 yaşındaki ABD'li raket, kariyerindeki 3. WTA şampiyonluğunu elde etti.

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