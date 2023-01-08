Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ, Macaristan'da ikinci oldu
Macaristan'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Challenge Serisi 2 Pannonia Open yarışmasında milli sporcu Muhammed Bozdağ, gümüş madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de devam eden organizasyonda Muhammed, 1500 metre mesafede 50 sporcu arasında ikinci oldu.
Aynı kategoride mücadele eden diğer milli sporculardan Toprak Efe Eroğlu 6'ncı, Salih Can Kezer ise 14'üncü sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.