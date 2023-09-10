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Spor

ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Coco Gauff oldu

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Coco Gauff şampiyon oldu.

Yunus Kaymaz  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Coco Gauff oldu

İstanbul

New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, ABD Açık sonrası güncellenecek dünya sıralamasında 1 numaraya yerleşmeyi garantileyen Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 6 numarası Coco Gauff karşılaştı.

Arthur Ashe Stadı'nda oynanan maçın ilk setini 6-2 kaybeden 19 yaşındaki Gauff, sonraki setleri 6-3 ve 6-2 kazanarak kariyerinin ikinci grand slam finalinde ilk zaferine ulaştı.

ABD'li raket, 2022 Roland Garros (Fransa Açık) finalinde Polonyalı Iga Swiatek'e 2-0 yenilmişti.

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