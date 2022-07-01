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Milli yüzücüler Ertan ve Tuncel'den 19. Akdeniz Oyunları'nda 2 madalya

Yunus Kaymaz   | 01.07.2022
Milli yüzücüler Ertan ve Tuncel'den 19. Akdeniz Oyunları'nda 2 madalya

İstanbul

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 200 metre kelebekte bronz madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda yüzme branşında müsabakalar yapıldı.

Merve Tuncel, kadınlar 200 metre kelebekte, 2.12.59'luk derecesiyle podyumun üçüncü basamağına çıktı. Aynı yarışta Defne Taçyıldız, 2.16.22 ile 8. sırayı elde etti.

Bosna Hersek'ten Lana Pudar'ın 2.09.18 ile altın madalya kazandığı müsabakada, Portekiz'den Ana Monteiro 2.09.32 ile gümüş madalyaya uzandı.

Milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre bireysel karışıkta gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Deniz Ertan, kadınlar 400 metre bireysel karışıkta, 4.40.97'lik derecesiyle podyumun ikinci basamağına çıktı. Viktoria Zeynep Güneş ise 4.46.30 ile dördüncü en iyi dereceyi elde etti.

Altın madalya, 4.40.86'lık zamanıyla İtalyan Sara Franceschi'nin oldu.

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