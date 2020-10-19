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Milli yüzücü Emre Sakçı Budapeşte'de birinci oldu

Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 metre kurbağalamada birinci oldu.

Yunus Kaymaz   | 19.10.2020
Milli yüzücü Emre Sakçı Budapeşte'de birinci oldu

İstanbul

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu Emre Sakçı, 25.74'lük derecesiyle birinciliği elde etti. 

Tokyo'da gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'ye temsil edecek Emre Sakçı, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bıraktı. Peaty, 26.06'lık derecesiyle yarışta ikinci sırada kaldı. 

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