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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olacak.

Hilmi Sever   | 19.10.2020
Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor

Istanbul

RB Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Nacer Chadli, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.

Grubun diğer maçında ise Paris Saint Germain ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

Leipzig ligde lider

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig, 4 haftası geride kalan Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider durumda bulunuyor.

Leipzig, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Yenilgisiz yoluna devam eden Alman ekibi, bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.


Leipzig'de iki eksik

Alman ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde iki oyuncunun sakatlığı sürüyor.

Leipzig'de Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. 

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