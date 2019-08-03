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Spor

Emre Sakçı'dan olimpiyat kotası

Milli yüzücü Emre Sakçı, Türkiye Turkcell Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamadaki derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etti.

Hilmi Sever   | 03.08.2019
Emre Sakçı'dan olimpiyat kotası

İstanbul

Milli yüzücü Emre Sakçı, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Turkcell Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamadaki derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamayla göre, ENKA Sadi Gülçelik Spor Tesisleri'nde bugün başlayan şampiyonada Emre Sakçı, 58.85'lik derecesiyle A barajını geçerek olimpiyat kotasını elde etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Emre Sakçı'ya kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada 58.85'lik derecesi ile A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Emre Sakçı'yı kutluyorum. Emre'nin spor hayatında elde ettiği başarıları olimpiyatlarda da sürdüreceğine inanıyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor​, Emre Sakçı'ya 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum."

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