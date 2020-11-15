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Spor

Emre Sakçı Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı

Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 50 metre kurbağalama yarışında birinci oldu.

Abdulkadir Karakaya   | 15.11.2020
Emre Sakçı Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı

İstanbul

23 yaşındaki yüzücü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışta 25.54'lük derecesiyle Brezilyalı Felipe Silva'nın 0.48 saniye önünde ilk sırayı aldı. 

Uluslararası Yüzme Ligi'nde yarı final aşaması, yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

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