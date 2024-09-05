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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Milli sporcu Ecem Taşın Çavdar, Paris'te bronz madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar, bronz madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Milli sporcu Ecem Taşın Çavdar, Paris'te bronz madalya kazandı

Paris

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, üçüncülük maçında Yunanistan'dan Emmanouela Masaurou'yla karşılaştı.

Rakibini mağlup eden milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Rio 2016'da da bronz madalya kazanan Ecem, Paris 2024'te de aynı başarıyı tekrarladı.

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