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Milli pilot Cem Bölükbaşı, İtalya'da Le Mans Serisi'nde üçüncü yarışına çıkacak

Milli pilot Cem Bölükbaşı, İtalya'da Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü yarışında piste çıkacak.

Fatih Çakmak  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Milli pilot Cem Bölükbaşı, İtalya'da Le Mans Serisi'nde üçüncü yarışına çıkacak

Ankara

Önceki sezonlarda Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, yeni sezonda 4 saat süren ve pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda (ELMS) mücadele ediyor.

Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımı adına piste çıkan Cem Bölükbaşı'nın üçüncü yarışı, hafta sonu İtalya'daki Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde gerçekleşecek.

Toplamda 42 arabanın piste çıktığı Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası Imola yarışı, 7 Temmuz Pazar günü saat 12.30'da başlayacak.

Toplamda 5 ülkede düzenlenecek Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nın bir sonraki etabı, 25 Ağustos'ta Belçika'daki Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak.

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