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Milli okçular, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında yarışan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Milli okçular, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Begüm Yuva, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşan milli takım, üçüncülük müsabakasında Birleşik Krallık ile karşılaştı.

229-229 biten karşılaşmayı beraberlik atışları sonucu kazanan milliler, bronz madalya elde etti.

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Türkiye'nin 15 sporcuyla katıldığı organizasyon, 11 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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