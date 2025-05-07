Milli okçular, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında yarışan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Begüm Yuva, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşan milli takım, üçüncülük müsabakasında Birleşik Krallık ile karşılaştı.
229-229 biten karşılaşmayı beraberlik atışları sonucu kazanan milliler, bronz madalya elde etti.
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Türkiye'nin 15 sporcuyla katıldığı organizasyon, 11 Mayıs Pazar günü sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.