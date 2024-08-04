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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turunda oyunlara veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turundaki maçını kaybederek elendi.

Ercan Çakar  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turunda oyunlara veda etti

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan müsabakalarda Ulaş Berkim Tümer, klasik yay son 16 turunda ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

ABD'li sporcu, ilk iki seti 28-26 ve 29-28'lik skorlarla kazanırken üçüncü set 29-29, dördüncü set de 30-30 berabere bitti.

Karşılaşmayı 6-2 kaybeden Ulaş Berkim Tümer, oyunlara veda etti.

Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'ın yer aldığı Klasik Yay Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanmıştı.

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