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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Japonya'da 15. sırayı aldı

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Japonya ayağında milli motosikletçi Deniz Öncü, 15. oldu.

Fatih Çakmak   | 25.09.2022
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Japonya'da 15. sırayı aldı

Ankara

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı için Japonya'da piste çıktı.

Parmağında sakatlık olduğu belirtilen milli sporcu, yarışı 15. sırada tamamlarken, Autosolar GASGAS Aspar takımından Izan Guevara birinci, Honda pilotu Dennis Foggia ikinci, Husqvarna pilotu Ayumu Sasaki ise üçüncü sırayı aldı.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda bir sonraki yarış 2 Ekim'de Tayland'da koşulacak.

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