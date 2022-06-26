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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Hollanda'da 9. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda ayağında 9'unculuk elde etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 26.06.2022
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Hollanda'da 9. oldu

Ankara

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli sporcu, sezonun 11. yarışı için piste çıktı.

Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte düzenlenen yarışı Sterilgarda Husqvarna Max takımından Japon sürücü Ayumu Sasaki ilk sırada tamamlarken, liderin 12.309 saniye gerisinde bitiş çizgisini geçen Deniz Öncü ise 9. oldu.

İspanyol Sergio Garcia'nın 182 puanla liderlik koltuğunda oturduğu sürücüler klasmanında, Red Bull KTM Tech3 sürücüsü Deniz Öncü, 98 puanla 6. sırada bulunuyor.

Moto3'te sezonun 12. yarışı, 7 Ağustos'ta Büyük Britanya'da yapılacak.


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