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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit Paris 2024'e veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, repesaj maçını kaybetti.

Muhammed Boztepe  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit Paris 2024'e veda etti

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champ de Mars Arena'da güreşin kadınlar kategorisi 76 kilo repesaj müsabakaları yapıldı.

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Ekvadorlu Genesis Rosangela Reasco Valdez'e 3-1 yenilerek, oyunlara veda etti.​​​​​​​

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