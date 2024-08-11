Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit Paris 2024'e veda etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, repesaj maçını kaybetti.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Champ de Mars Arena'da güreşin kadınlar kategorisi 76 kilo repesaj müsabakaları yapıldı.
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Ekvadorlu Genesis Rosangela Reasco Valdez'e 3-1 yenilerek, oyunlara veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.