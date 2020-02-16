Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu
Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı.
Roma/İstanbul
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları yapıldı.
Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer ile karşılaştı.
Milli güreşçi Süleyman, rakibini 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı.
Avrupa şampiyonluğu elde eden Süleyman'ın madalyası, Türkiye'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.
Milliler şampiyonayı 9 madalyayla tamamladı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, organizasyonu 9 madalyayla tamamladı.
Türk Milli Takımı, grekoromen stil erkeklerde 60 kiloda Kerem Kamal ile gümüş, 72 kiloda Selçuk Can ve 97 kiloda Cenk İldem ile bronz, kadınlarda 76 kiloda Yasemin Adar ile gümüş, 55 kiloda Bedia Gün ile de bronz madalyaya uzandı.
Türkiye'nin tek altın madalyası serbest stilde Süleyman Karadeniz'den geldi. Erkekler 92 kiloda İsviçreli Samuel Scherrer'i 3-0 mağlup eden milli sporcu kürsünün zirvesine çıktı.
Serbest stil erkeklerde 57 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 70 kiloda Haydar Yavuz ve 74 kiloda Soner Demirtaş bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.