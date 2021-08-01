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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Milli güreşçi Rıza Kayaalp Tokyo'da bronz madalya için mücadele verecek

Güreşte grekoromen stil 130 kiloda yarı finalde Kübalı rakibine yenilen Rıza Kayaalp, final şansını yitirdi.

Ercan Doğan   | 01.08.2021
Milli güreşçi Rıza Kayaalp Tokyo'da bronz madalya için mücadele verecek

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e yenilerek final şansını yitirdi.

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, rakibinin savunması karşısında zorlandı. İlk devreyi 1-0 geride geçen milli güreşçi, ikinci devrede de bir sayı verdi ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Final şansını yitiren Rıza Kayaalp yarın bronz madalya mücadelesi yapacak.

Bakan Kasapoğlu final şansını yitiren Kayaalp'i teselli etti

Makuhari Messe'de yapılan güreş maçlarında milli sporculara tribünden destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, grekoromen stil 130 kiloda Kübalı rakibine yarı finalde yenilerek final şansını yitiren Rıza Kayaalp ile karşılaşmadan sonra bir araya geldi.

Salonun içinde sporcuların antrenman yaptığı bölümde Rıza Kayaalp ile görüşen Kasapoğlu, milli sporcuyla kucaklaşarak onu teselli etmeye çalıştı.

Büyük üzüntü yaşayan Rıza Kayaalp, "Madalyamızı alalım sonra üzülürüz" dedi. Bakan Kasapoğlu bunun üzerine "Sen ülkemizi daima başarıyla temsil ettin. Elinden geleni yaptın. Devamı var üzülecek bir şey yok. Madalya var." ifadelerini kullandı.

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