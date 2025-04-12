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Milli güreşçi Kerem Kamal ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Milli güreşçi Kerem Kamal ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Ankara

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyondaki grekoromen stil 63 kilo finalinde, Kerem ile Ermeni Karen Aslanyan karşı karşıya geldi.

Kerem, rakibini 7-2 mağlup ederek 2022'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.

25 yaşındaki Kerem, Türkiye'ye 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

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