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Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten 'şampiyonluk' paylaşımı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğa ulaşan Lille takımında forma giyen milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, "şampiyonluk" mesajları paylaştı.

Yusuf Özcan   | 24.05.2021
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten 'şampiyonluk' paylaşımı Fotoğraf: Yusuf Özcan / AA

ANGERS

Burak Yılmaz, İnstagram hesabından Türk bayrağıyla çekildiği fotoğrafını paylaşarak, "Canım ülkeme selam olsun." yorumunu yaptı.

Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım." ifadesini kullandı.

Zeki Çelik de Twitter hesabından şampiyonluk kutlamasına ilişkin fotoğraflar paylaşarak, "Hak ettiğimizi alınca biz." yorumunda bulundu.

Ligin son haftasında Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçta Angers takımını deplasmanda 2-1 mağlup eden Lille, 10 yıl aranın ardından tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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