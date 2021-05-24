Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten 'şampiyonluk' paylaşımı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğa ulaşan Lille takımında forma giyen milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, "şampiyonluk" mesajları paylaştı.
ANGERS
Burak Yılmaz, İnstagram hesabından Türk bayrağıyla çekildiği fotoğrafını paylaşarak, "Canım ülkeme selam olsun." yorumunu yaptı.
Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım." ifadesini kullandı.
İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım 💫🇹🇷💫— Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) May 23, 2021
Zeki Çelik de Twitter hesabından şampiyonluk kutlamasına ilişkin fotoğraflar paylaşarak, "Hak ettiğimizi alınca biz." yorumunda bulundu.
When you finally get what you want 🥳🏆🎉🔥🎊 @losclive#DoguesJusquAuBout— Mehmet Zeki Çelik (@mzekicelik17) May 23, 2021
Hakettiğimizi alınca biz 🥳🏆🎉🔥🎊 @losclive#DoguesJusquAuBout pic.twitter.com/yj4CuczeCv
Ligin son haftasında Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçta Angers takımını deplasmanda 2-1 mağlup eden Lille, 10 yıl aranın ardından tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.