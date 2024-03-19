Dolar
32.35
Euro
35.12
Altın
2,154.06
ETH/USDT
3,317.90
BTC/USDT
64,577.00
BIST 100
8,929.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Sivil Toplumla Buluşma” iftar programında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Milli futbolcu Salih Özcan: Bizim için çok önemli 2 maç olacak, onları yeneceğimizi düşünüyorum

A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından Salih Özcan, Macaristan ve Avusturya ile oynayacakları özel maçları kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Hilmi Sever  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Milli futbolcu Salih Özcan: Bizim için çok önemli 2 maç olacak, onları yeneceğimizi düşünüyorum Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Salih Özcan, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım'ın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeniden milli takım kampında yer aldığı için mutlu olduğunu belirten Salih, "Aramıza çok genç oyuncu geldi. Önümüzdeki iki maçı da inşallah yenelim ve sonrasına bakalım. Macaristan ve Avusturya'nın sert rakip olduklarını düşünüyoruz. Ama bizim için çok önemli 2 maç olacak. Onları yeneceğimizi düşünüyorum. Bizim için çok iyi bir test olacak. Henüz yüzde yüzümüzde değiliz. Analizlerle daha iyi duruma geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Salih Özcan, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve ilk kez aday kadroya davet edilen Can Uzun hakkında ise, "Can Uzun'u antrenmanda ilk defa gördüm. Heyecanlı ve mutlu. Ben bizim milli takımı tercih etmesinden dolayı mutluyum. Genelde çok mutluyuz. Kenan Yıldız ile Can Uzun'la Türk milli takımını seçtikleri için çok mutluyuz. İnşallah iyi bir zaman geçiririz." şeklinde konuştu.

Salih, A Milli Takım'ın Dortmund'da iki maçını oynayacağının hatırlatılması üzerine ise, "O günü dört gözle bekliyorum. Bizim milletle o stat daha sesli olur. Kırmızıya boyayacağız. İnşallah orada iyi maçlar çıkarırız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu, Dortmund'da yardımcı antrenörlüğe getirilen Nuri Şahin hakkında ise şöyle konuştu:

"Nuri Hoca ile iyi anlaşıyoruz. Geldiği için mutluyum. Taktiksel olarak çok yüksek bir kalite geldi takıma. Benimle çok analiz yapıyor. Neyi doğru, neyi kötü yaptığımı anlatmaya çalışıyor. Çok mutluyum Nuri Ağabey Dortmund'a geldiği için. Ev sahibi sayılırız. O da takımımızın kaliteli olduğunu söylüyor ve büyük avantaj görüyor. Onu da maçlara davet ettim ve gelmek istiyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den 65 yaş üstü yolculara indirimli bilet kampanyası
Adalet Bakanı Tunç: (Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar) Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil
AFAD Başkanı Memiş: 390 bin hak sahibimizi konut sahibi yapana kadar operasyonumuz devam edece
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yarın seferler başlıyor
Bakan Özhaseki: Hatayda bugün 3 bin 600 civarında konutumuzu dağıtacağız

Benzer haberler

Oğuz Aydın, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer almanın heyecanını yaşıyor: Şu anda hayalin içindeyim

Oğuz Aydın, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer almanın heyecanını yaşıyor: Şu anda hayalin içindeyim

Milli futbolcu Salih Özcan: Bizim için çok önemli 2 maç olacak, onları yeneceğimizi düşünüyorum

Trabzonspor yarın basın toplantısı düzenleyecek

Adalet Bakanı Tunç: (Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar) Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç: (Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar) Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısını KAP'a bildirdi
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz: Yaşanan olaylar beni üzse de durum karşısında tepkisiz kalamazdım

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz: Yaşanan olaylar beni üzse de durum karşısında tepkisiz kalamazdım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet