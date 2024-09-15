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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki kariyerine golle başladı

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, yeni takımı Benfica ile çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Emre Doğan  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki kariyerine golle başladı

İstanbul

Galatasaray'dan 12 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Portekiz temsilcisine transfer olan Kerem, buradaki kariyerine golle başladı.

25 yaşındaki oyuncu, Portekiz Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasında yapılan Benfica-Santa Clara müsabakasında takımının ilk 11'inde yer aldı. 27. dakikada sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, milli oyuncu Orkun Kökçü'nün asistinde yaptığı şık vuruşla ilk golüne imza attı.

Benfica'nın 4-1 kazandığı karşılaşmada diğer golleri ise 34. dakikada Florentino, 47. dakikada Antonio Silva ve 58. dakikada Angel Di Maria kaydetti. Santa Clara'nın tek golünü ise 1. dakikada Vinicius Lopes da Silva attı.

Kerem Aktürkoğlu, 73. dakikada yerini Andreas Schjelderup'a bıraktı.

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