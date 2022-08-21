Dolar
18.10
Euro
18.18
Altın
1,747.14
ETH/USDT
1,619.30
BTC/USDT
21,422.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli cimnastikçi Adem Asil'den gümüş madalya

Almanya'da süren Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, halka aletinde gümüş madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 21.08.2022
Milli cimnastikçi Adem Asil'den gümüş madalya

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih'te gerçekleştirilen organizasyonda milli cimnastikçiler alet finallerinde serilerini sundu.

Adem Asil, halka finalinde aldığı 15.033 puanla gümüş madalya kazandı.

Ferhat Arıcan, kulplu beygirde 5'inci sırada yer aldı.

Yer finalinde yarışan milli sporculardan Adem Asil 6'ncı, Ahmet Önder 8'inci oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi
Hakkari'deki sığınakta AT-4 füze ele geçirildi
Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor
Yurtlarda ücretsiz konaklamadan yararlanan gençler Erzurum'da tarihe yolculuk etti
Giresun'da 2020 yılında yaşanan sel felaketinin yaraları büyük ölçüde sarıldı

Benzer haberler

Milli cimnastikçi Adem Asil'den gümüş madalya

Milli cimnastikçi Adem Asil'den gümüş madalya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet