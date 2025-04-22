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Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan'dan 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya

Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan, İspanya'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan'dan 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Murcia kentinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde milli sporcu Mustafa Oğuz Ceylan, yarı finalde Danimarkalı rakibi Daniel Kristiansen'i mağlup ederek finale yükseldi.

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Finalde İspanyol rakibi Daniel Sainz-Pardo ile karşılaşan Mustafa Oğuz Ceylan, Avrupa ikinciliği elde ederek Türk bilardosu adına önemli bir başarıya imza attı.

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