Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan'dan 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya
Milli bilardocu Mustafa Oğuz Ceylan, İspanya'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Murcia kentinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde milli sporcu Mustafa Oğuz Ceylan, yarı finalde Danimarkalı rakibi Daniel Kristiansen'i mağlup ederek finale yükseldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Finalde İspanyol rakibi Daniel Sainz-Pardo ile karşılaşan Mustafa Oğuz Ceylan, Avrupa ikinciliği elde ederek Türk bilardosu adına önemli bir başarıya imza attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.