Milli atletler Escobar ve Baltacı'dan altın madalya
Ankara
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalinde altın madalyanın sahibi oldu.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda 400 metre engelli finali yapıldı.
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle Akdeniz Oyunları tarihindeki en iyi dereceyi yaparak altın madalya kazandı.
Aynı yarışta bir diğer milli atlet İsmail Nezir, 50.09'luk derecesiyle 7'nci oldu.
Öte yandan milli atlet Özkan Baltacı da erkekler çekiç atmada altın madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.