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Spor, Dünyadan Spor

Milli atletler Escobar ve Baltacı'dan altın madalya

Muhammed Boztepe   | 01.07.2022
Milli atletler Escobar ve Baltacı'dan altın madalya

Ankara

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalinde altın madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda 400 metre engelli finali yapıldı.

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle Akdeniz Oyunları tarihindeki en iyi dereceyi yaparak altın madalya kazandı.

Aynı yarışta bir diğer milli atlet İsmail Nezir, 50.09'luk derecesiyle 7'nci oldu.

Öte yandan milli atlet Özkan Baltacı da erkekler çekiç atmada altın madalya kazandı.

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