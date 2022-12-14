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Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Messi, Alman futbolcu Lothar Matthaus'un rekoruna ortak oldu

2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan karşısında sahaya çıkan Arjantinli Lionel Messi, turnuva tarihinde en fazla forma giyen futbolcu rekoruna ortak oldu.

Yunus Kaymaz   | 14.12.2022
Messi, Alman futbolcu Lothar Matthaus'un rekoruna ortak oldu

Doha

35 yaşındaki futbolcu, Güney Afrika 2010, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de toplam 25 maça çıkarak bu alanda Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait rekoru egale etti.

Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etti.

Arjantinli yıldız, aynı Dünya Kupası'nda 5 gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.

Arjantin yarı finalde yine kaybetmedi

36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin, turnuvada oynadığı 6. yarı final maçından da galibiyetle ayrıldı.

"Tangocular" turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden galip ayrılmış oldu.

Hırvatistan ilk kez kalesinde 3 gol gördü

Turnuvada yarı finale kadar oynadığı maçların normal sürelerinde sadece Kanada ve Japonya'dan birer gol yiyen Hırvatistan, Arjantin'i durduramadı.

Son 16 turunda Japonya karşısındaki seri penaltı atışlarında 1, çeyrek finalde Brezilya karşısındaki seri atışlarda ise 2 gole izin veren kaleci Livakovic, "Tangocular"ın 3 golüne engel olamadı.

Rusya 2018'in rövanşını aynı skorla aldı

Rusya 2018'de rakibiyle oynadığı grup maçını 3-0 kaybeden Arjantin, Katar 2022'de aynı skorla sahadan galip ayrıldı.

Arjantin, Dünya Kupası'nda oynadıkları maçlarda Hırvatistan karşısında ikinci galibiyetini elde etti.

Messi, krallık yarışında Mbappe'yi yakaladı

Lionel Messi, Hırvatistan'a attığı penaltıyla turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Arjantinli futbolcu, 5 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Fransız Kylian Mbappe'yi yakaladı.

Messi, kupada üç golün de pasını verdi.

Al Hilm ilk kez kullanıldı

Turnuvanın yarı final ve final maçları için tasarlanan resmi top "Al Hilm", Arjantin-Hırvatistan maçıyla ilk kez kullanıldı.

Kupanın geri kalanında "Al Rihla" isimli top kullanılmıştı.


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