Manchester United, Southampton ile golsüz berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Southampton ile 0-0 berabere kaldı.
İstanbul
Premier Lig'in 27. haftasında Old Trafford Stadı'ndaki mücadelede Manchester United, ligin son sırasındaki Southampton'ı konuk etti.
Manchester United'da Casemiro, 34. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşma, 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Manchester United, 50 puanla 3. sırada yer alırken Southampton ise 22 puanla son sırada bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.