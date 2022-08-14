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Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında, Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.

Fatih Erel   | 14.08.2022
Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı

İstanbul

Stamford Bridge'de oynanan Londra derbisinde Tottenham'ın uzatmalarda bulduğu gol ile puanlar paylaşıldı.

Chelsea, 19. dakikada Kalidou Coulibaly'nin golü ile öne geçti. 68. dakikada Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg'in golü ile eşitliği yakaladı.

Maçın 77. dakikasında Chelsea, Reece James'in golü ile tekrar öne geçti. Maçın 90+6 dakikasında Harry Kane, maçın skorunu belirledi.

İki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte, maç sonunda aralarındaki tartışma sonrası kırmızı kart gördü.

Premier Lig'deki günün diğer maçında, Nottingham Forest, West Ham United'ı 1-0 yendi.

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