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Spor, Futbol

Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u yendi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.

Emre Doğan   | 12.03.2022
Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u yendi

Istanbul

Karşılaşmanın 20. dakikasında gelişen Çaykur Rizespor atağında Bolasie, sol kanatta son çizgiye yakın noktadan ortaladı. Seken topa penaltı noktası yakınında Boldrin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Mortadha'nın pasında topla buluşan Mabil'in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

34. dakikada lacivert-beyazlı takım ikinci gole yaklaştı. Eysseric'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mortadha'nın ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü.

37. dakikada Eyyseric'in pasıyla topla buluşan Muleka, kaleci Gökhan'ı geçtikten sonra sol çaprazdan şutunu çıkardı. Son anda araya giren Holmen, kaleye giden topa altıpas içinde müdahale ederek gole izin vermedi.

57. dakikada Boyd'un sağdan ortasına Cisse'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

62. dakikada Umut Bozok'un ara pasında topla buluşan Muleka'nın altıpasın sağından şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.

65. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Boldrin'in sağdan kullandığı kornerde Doğucan Haspolat'tan seken topu Selim Ay, Holmen'in önüne indirdi. Holmen'in vuramadığı meşin yuvarlak Cisse'de kaldı. Bu oyuncudan seken top Selim Ay'ın önüne düştü. Selim Ay'ın ceza sahası içi sol çaprazda uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

71. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Rakip yarı sahada topla buluşan Hajradinovic'in etkili ara pasında Umut Bozok, kaleciyle karşı karşıya durumda topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

74. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Soldan Hajradinovic'in altı pasa kestiği topa Fall'in dokunuşunda meşin yuvarlak arka direkten ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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