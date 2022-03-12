Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,583.40
BTC/USDT
39,108.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Demokrasi Forumu Gençlik programına katılıyor İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Göztepe'yi 4 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 yendi.

Selçuk Kılıç   | 12.03.2022
Trabzonspor, Göztepe'yi 4 golle geçti Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz - AA

Trabzon

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, Göztepe'yi konuk etti.

14. dakikada Cornelius'un pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme'nin şutunda, top üsten auta çıktı.

21. dakikada Nwakaeme'nin aşırtma pasında topla buluşan Cornelius'un dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'da kaldı.

23. dakikada sol taraftan yapılan ortada, ceza alanı içindeki kalabalıkta son olarak Berkan Emir'in yakın mesafeden kafa şutunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

24. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kalan Nwakame'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.

27. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde Arslanagic'in kafa vuruşunda, çizgi önünde Ahmetcan Kaplan tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada savunmada Berkan Emir'in pasında, Denswil'den sıyrılarak sol taraftan ceza alanına giren Halil Akbunar, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. VAR üzerinden Denswil'e faul yapılıp yapılmadığı incelenen pozisyonda, gol kararı verildi: 0-1.

34. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Cornelius'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Nwakaeme'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere gitti: 1-1.

37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alandan kaptığı topla ceza alanına hareketlenen Visca, meşin yuvarlığı Abdülkadir Ömür'ün önüne bıraktı. Bu futbolcu da topu dokunarak filelere gönderdi: 2-1.

43. dakikada bu kez konuk takım eşitliği sağladı. Berkan Emir'in soldan pası sonrası ceza alanı içinde Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Nwakaeme'nin uzun pasında, savunmada Angel'in hatasıyla topu önünde bulan Djaniny, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçerek topu filelere gönderdi: 3-2.

54. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın pasıyla ceza alanı içinde uygun durumda topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-2.

76. dakikada Nwakaeme'nin pasına hareketlenen Visca'nın ceza alanı ön çizgisinden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

90. dakikada Djaniny'in ceza alanı hemen dışından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada Lourency'nin soldan içeriye doğru çıkardığı pasta oluşan karambolde, çizgi üzerinde Ahmetcan Kaplan topu uzaklaştırdı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 20 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bini geçti
Çin'de son 24 saatte 588, Hong Kong'da 29 bin 381 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Trabzonspor, Göztepe'yi 4 golle geçti

Trabzonspor, Göztepe'yi 4 golle geçti

TFF'den Ali Koç'un açıklamalarına yanıt: Gerekli inceleme yapılacak

Altay 3 puanı tek golle aldı

Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u yendi

Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u yendi
Atakaş Hatayspor sahasında kazandı

Atakaş Hatayspor sahasında kazandı
TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezalarını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezalarını onadı