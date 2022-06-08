Dolar
16.84
Euro
18.03
Altın
1,852.78
ETH/USDT
1,844.90
BTC/USDT
31,436.00
BIST 100
2,648.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas: Türkiye’yi tebrik ediyorum, haklı bir galibiyet aldılar

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında Türkiye'ye 6-0 mağlup olan Litvanya'nın teknik direktörü Valdas Ivanauskas, farklı yenilgiden dolayı taraftarlarından özür dilediğini söyledi.

Hilmi Sever   | 08.06.2022
Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas: Türkiye’yi tebrik ediyorum, haklı bir galibiyet aldılar

Vilnius

LFF Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanauskas, "Türkiye güçlü bir takım olduğunu biliyorduk, ilk 25 dakika dayanabilirsek farklı bir skor olabilirdi. Erken gol oyun planımızı bozdu. Türkiye’yi tebrik ediyorum, haklı bir galibiyet aldılar. Aldığımız yenilgiden dolayı çok üzgünüz ancak yapacak bir şeyimiz yok. Erken gelen gol bize zorluk çıkardı. Farklı yenilgi için taraftarlarımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu mağlubiyet oyuncuları üzerinde psikolojik baskı oluşturacağını belirten Ivanauskas, "Oyuncularımın moralleri bozuk, ileriye dönük daha iyi olmaya çalışacağız. Türk takımının baskısı, hızlı ve teknik oyunu, maçın gidişatını değiştirdi. Elimizden geleni yaptık ama oyuna tam adapte olamadık." şeklinde konuştu.

Litvanyalı teknik adam, "6-0'lık ağır mağlubiyetten sonra istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Soru için teşekkür ederim ama Türkiye Avrupa ortalamasında, gerçekten kaliteli oynayan bir takım, sadece bunu bilmenizi istiyorum." yanıtını verdi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu
Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
İçişleri Bakanlığı, 'ateşli silah ve kesici aletlerle işlenen olaylarda artış olduğu' iddiasını yalanladı
Başkan Erbaş: Vatanımızın darbelerden uzak, demokrasi ve özgürlükler içinde ilelebet payidar olması için dua ettik

Benzer haberler

'Ortaya konan performanstan dolayı gurur duyuyorum'

'Ortaya konan performanstan dolayı gurur duyuyorum'

'Türkiye’yi tebrik ediyorum, haklı bir galibiyet aldılar'

3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
A Milli Futbol Takımı Litvanya'yı 6 golle mağlup etti

A Milli Futbol Takımı Litvanya'yı 6 golle mağlup etti
İçişleri Bakanlığı, 'ateşli silah ve kesici aletlerle işlenen olaylarda artış olduğu' iddiasını yalanladı

İçişleri Bakanlığı, 'ateşli silah ve kesici aletlerle işlenen olaylarda artış olduğu' iddiasını yalanladı