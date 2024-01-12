Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'nin 188. yabancı futbolcusu oldu
Fenerbahçe'nin, Almanya'nın Union Berlin ekibinden kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci, kulüp tarihinin 188. yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti.
İstanbul
Tarihindeki ilk İtalyan futbolcu transferini Ranço'yu kadrosuna katarak yapan sarı-lacivertli ekibin bir diğer İtalyan oyuncusu ise Baldini olmuştu.
Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda da Brezilya asıllı İtalyan Joao Pedro'yu kadrosuna dahil etmişti.
Leonardo Bonucci'yi de transfer eden Fenerbahçe, 188. yabancı futbolcu transferini gerçekleştirdi.
Devre arasının ilk transferi
Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim oldu.
Başkan Ali Koç döneminin 92. transferi olan İtalyan oyuncu, 2023-2024 sezonunun devre arasında sarı-lacivertlilerin ilk hamlesi olarak ön plana çıktı.
Bonucci'nin 9. kulübü Fenerbahçe
Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'ye imza atarak profesyonel kariyerinde 9. takımını seçti.
Kariyerine 2005 yılında ülkesinin Viterbese takımında başlayan Bonucci ardından Inter'in 19 yaş altı takımına katıldı. Burada A takım seviyesine yükselen İtalyan savunmacı, ardından Treviso, Pisa, Genoa, Bari, Juventus, Milan ve Union Berlin formalarını giydi.
Juventus ile zirveye çıktı
Leonardo Bonucci, kariyerinde Juventus ile dünya futbolunun zirvesine çıktı.
Uzun süre en iyi savunmacılar arasında gösterilen Bonucci, en istikrarlı dönemini de yine Juventus'ta sergiledi.
Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları
Sarı-lacivertli kulübün, Leonardo Bonucci de dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 188 futbolcu ülkelerine göre şöyle:
Brezilya (28): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues
Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.
Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer
Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde
Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack
Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma
Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Zanka
Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.
Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel
Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.
Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku
İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi
Sırbistan (4): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic
Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed
İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci
Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti
Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter
Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov
Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni
İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado
Fransa (3): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami
Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi
Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski
İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent
Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic
Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar
Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev
Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi
Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia
İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen
Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel
Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla
İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh
Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc
Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette
Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak
Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai
Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski
Bosna Hersek (2): Demir Hotic, Edin Dzeko
Güney Afrika (1): John Moshoeu
İsrail (1): Haim Revivo
Meksika (1): Diego Reyes
Kosova (1): Vedat Muric
Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues
Ekvador (1): Enner Valencia
Kongo (1): Marcel Tisserand
Tanzanya (1): Mbwana Samatta
Güney Kore (1): Min-jae Kim
Sierra Leone (1): Steven Caulker
Belçika (1): Michy Batshuayi
Norveç (1): Joshua King
Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.