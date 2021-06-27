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Kovid-19 testi pozitif çıkan Hırvat futbolcu Perisic İspanya maçında oynayamayacak

Kovid-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki Ivan Perisic'in 10 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Abdulkadir Karakaya   | 27.06.2021
Kovid-19 testi pozitif çıkan Hırvat futbolcu Perisic İspanya maçında oynayamayacak Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

İstanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Hırvatistan'da Ivan Perisic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 10 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Perisic, ülkesinin yarın son 16 turunda İspanya'ya karşı oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hırvatistan'ın D Grubu'nda oynadığı 3 maçta da görev alan Perisic, 2 kez ağları sarsmıştı.


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