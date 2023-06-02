Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı
Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı.
İstanbul
İSTANBUL (AA) - Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı.
İtalya'nın Floransa şehrinde düzenlenen Elmas Lig üçüncü etabında piste çıkan Kipyegon, kadınlar 1500 metre yarışını 3 dakika 49.11 saniyelik derecesiyle kazanarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
Kipyegon, 2015'ten beri rekoru elinde bulunduran Etiyopyalı Genzebe Dibaba'nın 3.50.07'lik süresini geride bıraktı.
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