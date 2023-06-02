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Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı.

Mutlu Demirtaştan  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı.

İtalya'nın Floransa şehrinde düzenlenen Elmas Lig üçüncü etabında piste çıkan Kipyegon, kadınlar 1500 metre yarışını 3 dakika 49.11 saniyelik derecesiyle kazanarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Kipyegon, 2015'ten beri rekoru elinde bulunduran Etiyopyalı Genzebe Dibaba'nın 3.50.07'lik süresini geride bıraktı.


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