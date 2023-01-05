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Katar, Dünya Kupası'nın ardından bu yıl da spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonundaki başarısının ardından, 2023 yılında da bir dizi yerel ve uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ahmed Yusuf Bıtmez, Hacer Başer   | 05.01.2023
Katar, Dünya Kupası'nın ardından bu yıl da spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Doha

Katar Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin, yeni yılda çeşitli oyun ve spor dallarında 81 turnuvaya ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Yılın ilk spor etkinlikleri, Katar Voleybol Birliği'nin ocak ayında plaj voleybolu turnuvasıyla başlayacak. Katar Voleybol Birliği, şubat ayında da Elite 16 Dünya Voleybol Şampiyonasını organize edecek.

Katar, mart ayında 4 dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda, Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Dünya Amatör Golf Şampiyonası, "Atıcılık Dünya Kupası - Doha 2023", Katar Ooredoo Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Ülkede, mayıs ayında da "2023 Judo Dünya Şampiyonası" düzenlenecek; "FIBA Asya Kupası 2025" elemeleri gibi Asya düzeyinde de 17 şampiyona organize edilecek.

Katar, "Arap Judo Şampiyonası" gibi Arap ülkeleri düzeyinde 4, Körfez ülkeleri düzeyinde 5 turnuvaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ülkede yapılacak 2023 spor turnuvaları kapsamında, Katar Basketbol Kupası Finali, Ulusal Spor Günü, Katar Olimpiyat Komitesi Plaj Şampiyonası ve Katar Voleybol Kupası Finali gibi de bir dizi yerel organizasyonların gerçekleştirileceği aktarılıyor.

BBC tarafından yapılan bir ankette, "Katar 2022 Dünya Kupası'nın" 21. yüzyılın en iyi Dünya Kupaları listesinin başında yer aldığı belirtilmişti.

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